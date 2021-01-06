Новый iPad Pro, вероятно, выйдет в марте

До релиза рукой подать.

Жаждете утечек о новом iPad Pro? Обратите внимание на прогноз известного инсайдера Джона Проссера. По его сведениям – дебют планшета состоится в ближайшие месяцы.

Один из пользователей Twitter попросил Проссера рассказать о следующем iPad Pro. Ответ информатора был кратким: март. Что тогда произойдет, еще предстоит выяснить. Имеется в виду анонс или дата старта продаж? Непонятно.

Также интересно в какой форме пройдет презентация. Apple может просто опубликовать пресс-релиз – как в прошлом году. Или компания устроит виртуальное мероприятие? Никаких намеков нет.

Зато раскрыты некоторые характеристики. Авторитетные источники приписывают 12,9-дюймовому iPad Pro экран miniLED. Дисплеи такого типа не подвержены выгоранию, а также контрастнее, ярче и энергоэффективнее.

Кроме того, ходят слухи о 5G-модеме. Насколько они правдивы – скоро узнаем.

Источник: imore.com

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