Новый iPhone SE (2020) уже успел стать хитом продаж

Вполне прогнозируемо.

iPhone SE 2-го поколения определенно заинтересовал покупателей, в том числе и в России. Согласно данным с официального интернет-магазина Apple и сайтов ритейлеров Apple в России, смартфон пользуется большим спросом среди покупателей.

В интернет-магазине Apple сроки доставки iPhone SE 2-го поколения увеличились до 1-2 недель. Первоначально Apple предлагала доставку смартфона всего в течение нескольких дней в зависимости от региона. Примечательно, что доступность новинки снизилась во всех цветах и конфигурациях.

У авторизованных ритейлеров Apple в России дефицита iPhone SE 2-го поколения не наблюдается. Тем не менее, ряд ритейлеров уже пометили новый iPhone SE как «хит продаж». Согласно данным из интернет-магазина МТС, активнее всего раскупаются модели с 64 и 128 ГБ встроенной памяти.

iPhone SE (2020) в России. И уже со скидками

Ранее мы рассказывали о том, что после выхода нового iPhone SE произошло ожидаемое падение цены iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Источник: Bloha.ru.

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