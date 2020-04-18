Новый iPhone SE дорогой в России? В других странах не лучше (а то и хуже)

Вот так вот.

Анонсированный на этой неделе iPhone SE 2-го поколения успел многих расстроить. Причем не своим дизайном как у iPhone 8 и аккумулятором, не дотягивающим даже до 2000 мАч, а ценой. Представленный компанией Apple смартфон по цене $399 продается в России за 39 990 рублей — совсем далеко от статус «бюджетного». Однако расстраиваться из-за отношения Apple к нашему рынку не стоит. Аналогичная ситуация почти везде — мы проверили.

iPhone SE 2-го поколения, как и ожидалось, на самом деле стал самым дешевым смартфоном из линейки Apple. Его цена на $50 ниже, чем у iPhone 8 — его менее продвинутого и уже снятого с официальной продажи предшественника.

Однако до звания среднебюджетного iPhone SE 2-го поколения не дотягивает, причем не только в России.

Вот, сколько стоит новый iPhone SE в различных странах.

Цена, местная валюта Цена, руб. Россия 39 990 рублей 39 990 рублей США 399 долларов 29 535 рублей Япония 44 800 иен 30 835 рублей Китай 3299 юаней 34 525 рублей Великобритания 419 фунтов 38 800 рублей Германия 479 евро 38 560 рублей Италия 499 евро 40 170 рублей Индия 42 500 рупий 41 125 рублей Бразилия 3699 реалов 52 313 рублей

Как можете заметить, только в США и Японии (к ним еще можно добавить Сингапур и пару других стран) цена iPhone SE 2-го поколения действительно составляет порядка $399 за базовую версию. В большинстве других стран из-за налогов и пошлин стоимость нового смартфона Apple заметно дороже. При этом, стоимость iPhone нового iPhone SE в России далеко не самая высокая.

Источник: Bloha.ru.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: