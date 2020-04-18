Новый iPhone SE дорогой в России? В других странах не лучше (а то и хуже)
Вот так вот.
Анонсированный на этой неделе iPhone SE 2-го поколения успел многих расстроить. Причем не своим дизайном как у iPhone 8 и аккумулятором, не дотягивающим даже до 2000 мАч, а ценой. Представленный компанией Apple смартфон по цене $399 продается в России за 39 990 рублей — совсем далеко от статус «бюджетного». Однако расстраиваться из-за отношения Apple к нашему рынку не стоит. Аналогичная ситуация почти везде — мы проверили.
iPhone SE 2-го поколения, как и ожидалось, на самом деле стал самым дешевым смартфоном из линейки Apple. Его цена на $50 ниже, чем у iPhone 8 — его менее продвинутого и уже снятого с официальной продажи предшественника.
Однако до звания среднебюджетного iPhone SE 2-го поколения не дотягивает, причем не только в России.
Вот, сколько стоит новый iPhone SE в различных странах.
|Цена, местная валюта
|Цена, руб.
|Россия
|39 990 рублей
|39 990 рублей
|США
|399 долларов
|29 535 рублей
|Япония
|44 800 иен
|30 835 рублей
|Китай
|3299 юаней
|34 525 рублей
|Великобритания
|419 фунтов
|38 800 рублей
|Германия
|479 евро
|38 560 рублей
|Италия
|499 евро
|40 170 рублей
|Индия
|42 500 рупий
|41 125 рублей
|Бразилия
|3699 реалов
|52 313 рублей
Как можете заметить, только в США и Японии (к ним еще можно добавить Сингапур и пару других стран) цена iPhone SE 2-го поколения действительно составляет порядка $399 за базовую версию. В большинстве других стран из-за налогов и пошлин стоимость нового смартфона Apple заметно дороже. При этом, стоимость iPhone нового iPhone SE в России далеко не самая высокая.
Источник: Bloha.ru.
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