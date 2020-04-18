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Новый iPhone SE дорогой в России? В других странах не лучше (а то и хуже)

18 Апр, 2020

Новый iPhone SE дорогой в России? В других странах не лучше (а то и хуже)

Вот так вот.

Анонсированный на этой неделе iPhone SE 2-го поколения успел многих расстроить. Причем не своим дизайном как у iPhone 8 и аккумулятором, не дотягивающим даже до 2000 мАч, а ценой. Представленный компанией Apple смартфон по цене $399 продается в России за 39 990 рублей — совсем далеко от статус «бюджетного». Однако расстраиваться из-за отношения Apple к нашему рынку не стоит. Аналогичная ситуация почти везде — мы проверили.

Новый iPhone SE дорогой в России? В других странах не лучше (а то и хуже)

iPhone SE 2-го поколения, как и ожидалось, на самом деле стал самым дешевым смартфоном из линейки Apple. Его цена на $50 ниже, чем у iPhone 8 — его менее продвинутого и уже снятого с официальной продажи предшественника.

Однако до звания среднебюджетного iPhone SE 2-го поколения не дотягивает, причем не только в России.

Вот, сколько стоит новый iPhone SE в различных странах.

Цена, местная валютаЦена, руб.
Россия39 990 рублей39 990 рублей
США399 долларов29 535 рублей
Япония44 800 иен30 835 рублей
Китай3299 юаней34 525 рублей
Великобритания419 фунтов38 800 рублей
Германия479 евро38 560 рублей
Италия499 евро40 170 рублей
Индия42 500 рупий41 125 рублей
Бразилия3699 реалов52 313 рублей

Как можете заметить, только в США и Японии (к ним еще можно добавить Сингапур и пару других стран) цена iPhone SE 2-го поколения действительно составляет порядка $399 за базовую версию. В большинстве других стран из-за налогов и пошлин стоимость нового смартфона Apple заметно дороже. При этом, стоимость iPhone нового iPhone SE в России далеко не самая высокая.

Источник: Bloha.ru.

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