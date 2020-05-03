Новый iPhone SE раскритиковали за устаревший дизайн
Это главная причина недовольства пользователей.
Сильнее всего в iPhone SE 2-го поколения пользователей разочаровал дизайн. Согласно масштабному опросу издания GSMArena, 40% опрошенных пользователей назвали устаревший дизайн нового смартфона Apple основной причиной, по которой они не будут покупать новинку.
По словам 14% опрошенных, смартфон не привлек их по причине того, что у него лишь одинарная камера без поддержки фирменного ночного режима съемки от Apple. Пользователи отметили, что большинство современных смартфонов располагают по меньшей мере двойными камерами и поддержкой различных режимов съемки.
При этом, 46% опрошенных пользователей назвали iPhone SE 2-го поколения отличной покупкой. 18% из них подчеркнули, что смартфон — крайне выгодная покупка.
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Apple запустила продажи iPhone SE 2-го поколения на прошлой неделе. Смартфон получил дизайн, как у iPhone 8, но улучшенные характеристики, в частности, новейший процессор A13 Bionic.
Источник: GSMArena.
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