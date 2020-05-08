Новый iPhone SE раскупают, несмотря на цену

Смартфон зашел покупателям.

iPhone SE 2-го поколения продается по более высокой цене в России, чем предполагалось до выхода смартфона. Главной причиной этому является мартовский скачок курса доллара, который вынудил компанию Apple выпустить новинку по увеличенной цене. Тем не менее, спрос на новый iPhone SE 2-го поколения среди россиян стойкий.

Согласно данным интернет-магазина МТС, iPhone SE 2-го поколения стали хитом продаж под конец первой недели мая. Наибольший спрос у покупателей имеют модели смартфона с 64 и 128 ГБ памяти, которые продаются по цене 39 890 рублей и 44 890 рублей соответственно.

Предполагается, что на популярность нового iPhone SE в МТС влияет и акция, запущенная оператором. Ритейлер единственным в России стал продавать iPhone SE 2-го поколения по уменьшенной цене сразу после запуска смартфона в продажу.

Ранее глава Apple Тим Кук заявил, что спрос на новый iPhone SE является высоким. Смартфон чаще всего покупают пользователи iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6s, а также экс-владельцы Android-смартфонов.

Источник: МТС.

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