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Новый iPhone SE за 40 тысяч рублей назван «шокирующе выгодной» покупкой

19 Апр, 2020

Новый iPhone SE за 40 тысяч рублей назван «шокирующе выгодной» покупкой

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Главный редактор авторитетного издания The Verge Дитер Бон назвал новый iPhone SE 2-го поколения «шокирующе выгодной» покупкой. По словам эксперта, Apple впервые предложила приобретение смартфона с флагманским процессором по столь низкой цене.

Новый iPhone SE за 40 тысяч рублей назван «шокирующе выгодной» покупкой

iPhone SE 2-го поколения стоимостью $399 с новейшим процессором Apple A13 Bionic превосходит многие другие смартфоны по соотношению «цена-качество», считает Бон. Он отметил, что вместо нового iPhone SE можно приобрести новейший флагман Samsung Galaxy S20 Ultra 5G за $1600 и он фактически окажется медленнее, чем новинка Apple.

iPhone SE 2-го поколения — мощный конкурент среднебюджетным смартфонам Google, Asus, Samsung и других производителей, который Apple должна была выпустить давно. Устройство позволит Apple конкурировать с другими брендами за потребителей, которые ищут недорогие, но современные смартфоны.

Ранее мы рассказывали о том, сколько iPhone SE 2-го поколения стоит в разных странах мира. Как выяснилось, в России новый смартфон Apple далеко не самый дорогой.

Источник: The Verge.

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