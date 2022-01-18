Новый iPhone SE замечен в базе данных ЕЭК — ждем в России в ближайшее время
Вот так!
В базе данных ЕЭК (Евразийская Экономическая Комиссия) замечены следующий Айфон SE и iPad Air нового поколения.
Айфон SE 3 получил следующие номера: А2595, А2783 и А2784. У iPad Air 2022 номеров больше: А2588, А2589, А2591, А2696, А2757, А2759, А2761, А2766 и А2777.
Что это значит? То, что iPhone SE 3 действительно близок к выходу. Ждем его появления весной. Вероятно, уже в марте.
По слухам, iPhone SE 3 будет внешне почти точной копией iPhone SE 2020. Он получит 4,7-дюймовый форм-фактор (по аналогии с Айфон 6, 7 и 8), чип A15 Bionic и поддержку мобильных сетей 5G.
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