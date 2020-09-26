Новый хит от суббренда Xiaomi – Pocophone Poco C3

Очень скоро на полках всех техномаркетов.

Xiaomi не устаёт радовать нас анонсами и новинками. Сегодня новости пришли из Индии, и это не удивительно, ведь именно этот рынок смартфонов сейчас является самым быстрорастущим в мире. Зачастую новинки от бренда Poco являются почти полной копией смартфонов Redmi и C3 является собратом недавно представленного Redmi 9C.

Судя по информации стикера на коробке, максимальная розничная цена не должна превышать 10990 Rs, то есть 149$. Ожидается же цена в 9999 Rs (~136$), поскольку линейка бренда в Индии представлена достаточно широко и эта стоимость будет более логична для потребителя. В России пока нет информации о поставках данной модели, но учитывая почти равный курс рубля и рупия к американскому доллару, новинка может стать одним из лидеров продаж в категории до 10000 р.

Напомню характеристики Redmi 9C, поскольку именно он является братом для Poco C3: IPS-экран 6, 53″ HD+, 3/4 GB оперативной памяти и 32/64 GB внутреннего накопителя, тройная камера, ёмкий аккумулятор на 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки 10W.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)