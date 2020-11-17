Новый M1 оказался настолько мощным, что обошел GeForce GTX 1050 Ti в тестах

Похоже, первый блин совсем не вышел комом.

Недавно Apple представили свой новый процессор M1, и чем больше мы узнаем о нем, тем больше восторга вызывает этот чип. Сегодня M1 был протестирован в бенчмарке GFXBench 5.0.

А теперь самое интересное. Новинка легко обошла Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Тоже самое касается и AMD Radeon RX 560, которого M1 оставил позади. И это не какие-то 2-3 FPS, а серьезное преимущество на фоне видеокарт конкурентов.

Сами Apple заявили, что восьмиядерный графический процессор в M1 сможет легко обработать до 25000 потоков одновременно, а пропускная способность новинки составит 2,6 терафлопс.Сравнительная таблица по результатам тестов представлена ниже.

Еще один важный момент, который нельзя обойти без внимания — GTX 1050 Ti и RX 560 являются видеокартами старого поколения, и отнюдь не считаются флагманскими. Но даже несмотря на это, интегрированная графика M1 так легко обходит эти видеочипы в тестах, за что можно как минимум похвалить Apple.

Apple M1 будет использоваться в 13-дюймовых MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini.

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