Новый MacBook Pro получит слот для чтения SD-карт

Apple одумалась.

Несколько лет назад Apple шокировала профессиональных фотографов и создателей видео. Тогда из MacBook Pro пропал слот для карт памяти. Вставить “флешку” из цифровой камеры стало задачей нетривиальной.

Скоро все изменится к лучшему. Инсайдеры сообщают о возвращении ряда портов в MacBook Pro следующего поколения. По слухам – встроенный SD-ридер тоже вернется.

Это было бы неплохо. Также говорится о появлении интерфейсов DisplayPort и HDMI. Когда ждать анонса MacBook Pro 2021? Не раньше осени текущего года (либо чуть позже).

Информаторы утверждают, что Apple выпустит 2 модели – 14-дюймовую и 16-дюймовую. Насколько утечки достоверны – узнаем через несколько месяцев.

Источник: redmondpie.com

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