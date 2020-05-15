Новый недорогой iPad mini 6 получит обновленный дизайн

Впервые с 2012 года!

Apple планирует выпустить новый компактный планшет iPad mini в 2020 году. По словам авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, компания изменит дизайн планшета из линейки iPad mini впервые с 2012 года.

Новый iPad mini получит 8,5- или 9-дюймовый дисплей, сохранив компактные габариты. Это произойдет за счет уменьшения рамок по периметру экрана планшета. Для сравнения, все предыдущие планшеты из линейки iPad mini оснащены 7,9-дюймовыми экранами.

Как изменится дизайн корпуса iPad mini нового поколения неизвестно. Предполагается, что корпус планшета будет выполнен в стиле iPad Pro последних поколений, получив прямоугольные грани.

Напомним, что iPad mini 5-го поколения, выпущенный компанией Apple в марте 2019 года, получил дизайн, идентичный предшествующей модели 2015 года. В новом iPad mini были только улучшены характеристики. В частности, появился более современный процессор A12 Bionic и поддержка стилуса Apple Pencil.

Источник: MR.

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