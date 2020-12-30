Новый патент от Apple – клавиатура с OLED-дисплеем на каждой клавише

Интересная задумка.

Apple не останавливаются, теперь в сети обнаружили патент, который намекает на новый типа клавиатур, на каждой клавише которой будет использоваться собственный экран. Название документа говорит само за себя. Научным языком это можно описать как «Электронные устройства с кнопками, в которых используются когерентные пучки света».

Если верить запросам технологического гиганта, поставщики должны предоставить клавиши их оптоволоконных пластин. В качестве материала для такой клавиатуры могут использоваться даже стекло или керамика, а также сапфир. Звучит очень интересно.

Плюсы от такой клавиатуры очевидны. Например, пользователь в любой момент сможет поменять языковую раскладку, чтобы на каждой клавише отображались буквы нужного алфавита. Также из нее можно сделать игровую версию клавиатуры или назначить на малоиспользуемые клавиши какие-нибудь нужные символы. Если Apple действительно реализую этот патент, это будет огромный шаг вперед для всей индустрии.

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