Новый Redmi Note 9 5G выйдет 26 ноября

Пока что на территории Китая.

Redmi готовы представить новую линейку смартфонов Redmi Note 9 5G уже 26 ноября. Соответствующее изображение было опубликовано на площадке Weibo, на нем же можно разглядеть дизайн Note 9 Pro 5G.

На рекламном постере устройство представлено в двух расцветках: фиолетовой и бирюзовой. В круглом корпусе камеры расположился блок из четырех камер. В левой части модуля находится светодиодная вспышка. Если верить информации инсайдеров, в устройство установят 108-мегапиксельную основную камеру.

Еще вчера гаджет появился в списке Geekbench. Похоже, что Redmi Note 9 Pro 5G будет использовать в качестве чипа Snapdragon 750G в паре с 8 ГБ ОЗУ. Это подтверждает информацию о том, что Note 9 Pro 5G будет мощнее Xiaomi Mi 10T Lite.

Лицевую часть Redmi Note 9 Pro 5G разглядеть на изображении не удалось, но уже известно, что в нем будет использоваться перфорированный дисплей. Вероятнее всего, это будет 6,67-дюймовой IPS экран с частотой 120 Гц и разрешением Full HD +.

Для передней камеры установят 16 Мп сенсор, а в качестве аккумулятора будет использоваться батарея на 4820 мА*ч.

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