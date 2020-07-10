Новый рекорд. Раскрыт объем оперативной памяти iPhone 12 Pro

А еще недавно хватало всего 2 ГБ.

Apple оснастит iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max рекордным объемом оперативной памяти для своих смартфонов. Согласно данным инсайдера под ником L0vetodream, который публикует редкие, но всегда точные утечки в отношении новых устройств Apple, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут оснащены 6 ГБ оперативной памяти.

Более дешевые модели, 5,4-дюймовый iPhone 12 и 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, получат по 4 ГБ оперативной памяти, уточнил инсайдер. Новая утечка сходится с обнародованной ранее информацией от аналитиков компании Barclays. Они тоже прогнозируют увеличение объема ОЗУ в более дорогих моделях из линейки iPhone 12.

Какой тип оперативной памяти будет использован в новых смартфонах Apple неизвестно. Некоторые производители смартфонов в 2020 году перешли на модули оперативной памяти нового поколения стандарта LPDDR5 с повышенной частотой и скоростью передачи данных. Ожидается, что и Apple выполнит переход на новые модули оперативной памяти.

Ранее стало известно, что Apple изменит упаковку для iPhone 12, сделав ее более тонкой. В результате этого из комплектации новых смартфонов пропадут зарядный адаптер и проводные наушники. Аналогичные изменения произойдут с iPhone SE 2-го поколения, выпущенным весной. С конца 2020 года смартфон начнет выпускаться с урезанной комплектацией.

Источник: Twitter.

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