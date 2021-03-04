Новый сервис Apple переносит фото и видео из iCloud в Google Фото

Рассказываем, как это работает.

Представим, что вам захотелось перенести свой контент из Фото iCloud. Фотографии и видео, которые вы храните у Apple. Где их можно разместить? Например, в Google Фото.

К счастью, вручную ничего делать не придется. Apple решит проблему сама – автоматически. С помощью новой службы, представленной только что.

Есть несколько нюансов. Во-первых, изображения и ролики из Фото iCloud не удаляются. В Google Фото пересылаются лишь копии.

Во-вторых, передача данных занимает время. На процесс уходит от 3 до 7 дней. Кроме того, некоторые форматы не переносятся. В том числе – специфические файлы RAW, живые фото и смарт-альбомы.

В третьих, следует убедиться в наличии свободного места. Бесплатно Google Фото предлагает хранилище на 15 ГБ. Больше – за отдельную плату (от 2 до 10 долларов в месяц).

Также альбомы Google Фото ограничены 20 тысячами изображений. Снимки, превышающие лимит, не отображаются.

Как начать процедуру передачи? Очень просто.

Войдите в систему со своим Apple ID на сайте privacy.apple.com. Выберите Перенести копию ваших данных. Следуйте подсказкам, чтобы завершить процесс.

Источник: iclarified.com

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