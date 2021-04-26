Новый складной смартфон Samsung сможет заменить доктора

В нем куча датчиков измерения здоровья.

В чем главная фишка складных смартфонов? Захотели – разложили в планшет. Нужен компактный гаджет – сложили. Круто, но недостаточно.

Похоже, что Samsung это понимает. Компания хочет придать таким моделям больше уникальности.

Сообщается, что южнокорейский гигант работает над следующим поколением Galaxy Z Fold. Сказанное подтверждает патент, зарегистрированный в WIPO и USPTO.

Samsung хочет оснастить новинку множеством медицинских датчиков. Они будут измерять артериальное давление, уровень холестерина, частоту сердечных сокращений, жесткость стенок артерий, степень утомляемости и другие параметры.

Процедура не доставит проблем. Достаточно приложить пальцы к определенным местам Galaxy Z Fold.

При диагностике устройство учтет вес пользователя, возраст, пол и индекс массы тела.

К сожалению, дата выхода остается тайной.

Источник: letsgodigital.org

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