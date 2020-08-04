Новый смартфон Xiaomi оказался старым

Похоже, в Xiaomi сами запутались.

Презентованный компанией Xiaomi смартфон Redmi 9 Prime оказался полной копией смартфона Redmi 9. Новый смартфон Redmi 9 Prime был запущен Xiaomi на рынке Индии, с чем и связывается изменение названия.

Redmi 9 Prime, как и Redmi 9, получил 6,53-дюймовый дисплей, процессор Helio G80, 4 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятор емкостью 5020 мАч и четыре тыльных камеры. Единственное различие между смартфонами заключается в том, что Redmi 9 Prime вышел в одном новом цвете, созданном компанией Xiaomi специально для индийского рынка.

Будет ли Redmi 9 Prime продаваться вне Индии на текущий момент неизвестно. Однако как отмечают инсайдеры, покупателям следует быть внимательнее, так как некоторые магазины попытаются продавать Redmi 9 Prime дороже Redmi 9, несмотря на идентичные характеристики.

Ранее были названы самые популярные смартфоны Xiaomi и Redmi, которые не получат возможности обновления до Android 11. Среди оставшихся без обновления моделей есть крайне популярные среди россиян.

Источник: Xiaomi.

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