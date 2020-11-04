Новый уровень безопасности: TouchID в Apple iPhone 13

У всей линейки iPhone 12 есть один существенный минус – быстрая разблокировка только по лицу. Ввод пароля требует времени. Нам снова нужен TouchID, чтобы не снимать маску при открытии телефона. Когда-то это был прорыв в безопасности. Потом Apple полностью переключилась на FaceID. Чтобы сейчас иметь датчик отпечатка пальцев, вам нужен iPhone от 5S до SE (2020). Из новых устройств с TouchID можно купить iPhone 8/8 Plus и SE 2020. Но это уже устройства не топовые. Купертиновцы услышали мнение своих фанатов и запланировали обновлённую технологию в iPhone 13.

Apple наконец-то решила поместить новый датчик прямо под дисплеем. Эта технология уже давно применяется в Андроид-смартфонах. Я и сам пользовался Samsung Galaxy S20 с таким датчиком. Кстати, это вполне удобно.

Информация о новом поколении TouchID пришла к нам из патентного агентства. Заявка была подана ещё в 2019-ом и вот сейчас патент был получен и опубликован на официальном сайте агентства.

Суть технологии сводится к инфракрасному датчику, который будет считывать палец. Он будет создавать картинку отпечатка и сравнивать её с сохранённым.

Как вам такое развитие старой доброй системы? Лично я одобряю, даже пользовался бы чаще TouchID, чем «фейсом».

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