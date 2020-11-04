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Новый уровень безопасности: TouchID в Apple iPhone 13

4 Ноя, 2020

Новый уровень безопасности: TouchID в Apple iPhone 13

У всей линейки iPhone 12 есть один существенный минус – быстрая разблокировка только по лицу. Ввод пароля требует времени. Нам снова нужен TouchID, чтобы не снимать маску при открытии телефона. Когда-то это был прорыв в безопасности. Потом Apple полностью переключилась на FaceID. Чтобы сейчас иметь датчик отпечатка пальцев, вам нужен iPhone от 5S до SE (2020). Из новых устройств с TouchID можно купить iPhone 8/8 Plus и SE 2020. Но это уже устройства не топовые. Купертиновцы услышали мнение своих фанатов и запланировали обновлённую технологию в iPhone 13.

TouchID iPhone 13

Apple наконец-то решила поместить новый датчик прямо под дисплеем. Эта технология уже давно применяется в Андроид-смартфонах. Я и сам пользовался Samsung Galaxy S20 с таким датчиком. Кстати, это вполне удобно.

Информация о новом поколении TouchID пришла к нам из патентного агентства. Заявка была подана ещё в 2019-ом и вот сейчас патент был получен и опубликован на официальном сайте агентства.

TouchID iPhone 13

Суть технологии сводится к инфракрасному датчику, который будет считывать палец. Он будет создавать картинку отпечатка и сравнивать её с сохранённым.

Как вам такое развитие старой доброй системы? Лично я одобряю, даже пользовался бы чаще TouchID, чем «фейсом».

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3 комментария

  1. DedIvan:
    04.11.2020 в 16:33

    Ну Вы хоть чуточку думаете, прежде чем писать? Взял 12 айфон. Я только его достаю, он уже разблокирован. Когда бы у Вас было время для использования пальца??! Единственный сценарий, если на лице маска, тогда пальцем удобнее.., если Вы не в перчатках!!

  2. DedIvan:
    04.11.2020 в 16:34

    И если на то могло, я лучше введу пароль, чем буду снимать маску.

  3. DedIvan:
    04.11.2020 в 16:35

    Очепятка

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