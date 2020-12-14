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Ну когда же? Точное время выпуска iOS 14.3 по московскому времени

14 Дек, 2020

Ну когда же? Точное время выпуска iOS 14.3 по московскому времени

Совсем скоро.

Долгожданная финальная iOS 14.3 появится уже сегодня, 14 декабря. Но, когда точно? Все зависит от того, где конкретно вы находитесь. Живете в Москве (или по московскому времени)? Ждать осталось совсем чуть-чуть. На вашем айфоне (если он поддерживает iOS 14) новая прошивка будет доступна в 21:00.

iOS 14.3

А другие города (и страны)?

Таблица в помощь:

На какие iPhone ее можно установить? На все, начиная с iPhone 6s/6s Plus и iPhone SE первого поколения. Обычные шестерки, увы, в пролете.

А что нового нас ждет? Исправление ошибок, без этого никуда. Может, наконец, справятся с непонятным жором батареи. Ну и добавят поддержку дорогущих наушников AirPods Max, а также текер-тегов AirTag. Не забываем о поддержке формата ProRAW (нужен iPhone 12 Pro или 12 Pro Max), а также джойстиков от PS5.

Ставим новую iOS по следующему адресу: «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

Источник: Wccftech

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