Nubia выпускает классный MagSafe пауэрбанк для iPhone 12 — емкость равна 5000 мА*ч

Правильный пауэрбанк.

Вы наверняка слышали о фирменном портативном магнитном аккумуляторе MagSafe Battery Pack для актуальных айфонов. И даже видели его изнутри. Так вот, денег он стоит много, а мА*ч в нем крайне мало. Нет ничего удивительного, что другие производители стараются исправить ситуацию. И не только ноунеймы, а даже такие гиганты, как Nubia. Компания, известная по изумительным геймерским смартфонам, представила пауэрбанк на магнитах емкостью 5000 мА*ч.

И стоит он явно меньше. Правда, цену пока не назвали. Зато дизайн показали. Смотрится прикольно, выполнен в стилистике Миньонов.

Что еще? Стандарт Qi и быстрая 18-ваттная зарядка.

p.s.: И для iPhone 13 пригодится.

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