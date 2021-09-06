Nubia выпускает классный MagSafe пауэрбанк для iPhone 12 — емкость равна 5000 мА*ч
Правильный пауэрбанк.
Вы наверняка слышали о фирменном портативном магнитном аккумуляторе MagSafe Battery Pack для актуальных айфонов. И даже видели его изнутри. Так вот, денег он стоит много, а мА*ч в нем крайне мало. Нет ничего удивительного, что другие производители стараются исправить ситуацию. И не только ноунеймы, а даже такие гиганты, как Nubia. Компания, известная по изумительным геймерским смартфонам, представила пауэрбанк на магнитах емкостью 5000 мА*ч.
И стоит он явно меньше. Правда, цену пока не назвали. Зато дизайн показали. Смотрится прикольно, выполнен в стилистике Миньонов.
Что еще? Стандарт Qi и быстрая 18-ваттная зарядка.
p.s.: И для iPhone 13 пригодится.
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