Nubia Z40 Pro c 35-миллиметровым объективом — дата выхода, характеристики, цена

Первый в мире!

ZTE готовит наследника серии Nubia Z30. В линейку войдут две модели, Nubia Z40 и Nubia Z40 Pro. Обе получат топовую начинку и уникальные камеры. Так. Nubia Z40 Pro станет первым смартфоном в мире с 35-мм объективом. У большинства современных устройств они 24-миллиметровые.

Что известно о девайсе?

Характеристики

SoC: Snapdragon 8 Gen 1

Экран:

Тыльная камера: мастер-объектив на 35 мм, разрешение сенсоров неизвестно, но, вероятно, речь идет о тройной камере с тремя же датчиками по 108 Мп каждый

ОЗУ: 12 ГБ

Флеш-память: 256 ГБ

Батарея: не менее 45000 мА*ч

Быстрая зарядка: возможно, 100 вт

ОС: Android 12

Дата выхода

Февраль 2022 года.

Цена

Не дешевле $900.

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