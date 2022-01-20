Nubia Z40 Pro c 35-миллиметровым объективом — дата выхода, характеристики, цена
Первый в мире!
ZTE готовит наследника серии Nubia Z30. В линейку войдут две модели, Nubia Z40 и Nubia Z40 Pro. Обе получат топовую начинку и уникальные камеры. Так. Nubia Z40 Pro станет первым смартфоном в мире с 35-мм объективом. У большинства современных устройств они 24-миллиметровые.
Что известно о девайсе?
Характеристики
- SoC: Snapdragon 8 Gen 1
- Экран:
- Тыльная камера: мастер-объектив на 35 мм, разрешение сенсоров неизвестно, но, вероятно, речь идет о тройной камере с тремя же датчиками по 108 Мп каждый
- ОЗУ: 12 ГБ
- Флеш-память: 256 ГБ
- Батарея: не менее 45000 мА*ч
- Быстрая зарядка: возможно, 100 вт
- ОС: Android 12
Дата выхода
Февраль 2022 года.
Цена
Не дешевле $900.
Полезно знать:
- Nubia выпускает классный MagSafe пауэрбанк для iPhone 12 — емкость равна 5000 мА*ч
- Безумный флагман RedMagic 7 — 165 Вт, от 0 до 100% за 15 минут, 165 Гц и 16 ГБ ОЗУ
- ZTE Blade A31 Plus — современный смартфон всего за 6500 рублей
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.