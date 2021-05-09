Нужна альтернатива iPhone 12 mini? Asus ZenFone 8 как раз то, что нужно

Отличный флагман.

iPhone 12 mini это замечательный смартфон. Компактный, мощный, стильный. Единственный недостаток — маленькая батарея. Этого недостатка лишен Asus ZenFone 8 mini — единственная реальная альтернатива небольшому айфону на Android. Он также оснащен топовым железом и не является лопатофоном.

И, главное, аккумулятор тут что надо!

ZenFone 8 mini от Asus (да, эта фирма продолжает выпускать крутые смартфоны) базируется на топовом Snapdragon 888 (реальная альтернатива A14 Bionic), располагает 5,9-дюймовым AMOLED-экраном с (2400 на 1080) пикселей и частотой обновления 120 Гц (для игр самое то, этого у айфона нет, появится только в 13 серии). Объем ОЗУ — от 8 до 16 ГБ (ого!), накопителя — до 512 ГБ. Аккумулятор тут на 4000 мА*ч (на сутки хватит).

Что еще? 64-мегапиксельная камера и Android 11. Официальная презентация — уже 12 мая, буквально через пару дней.

Что еще?

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