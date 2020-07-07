Нужно ставить! Windows 10 ускорила старые ПК

Но нужно включить специальную опцию.

Майское обновление Windows 10 позволило повысить производительность старых компьютеров за счет активации аппаратного ускорения посредством видеочипа. Как отмечают пользователи, наибольший прирост в производительности происходит в играх.

В Windows 10 2004 была добавлена опция, позволяющая активировать аппаратное ускорение при помощи GPU. Включение опции снижает нагрузку на процессор компьютера, повышая тем самым общую производительность.

Распределение нагрузки между видеочипом и центральным процессором позволяет добиться увеличения производительности в играх и при работе с ресурсоемкими программами. Согласно отзывам, сильнее всего разница заметна в играх, которые до установки Windows 10 работали с притормаживаниями из-за нехватки ресурсов процессора.

Проведенные энтузиастами тесты показывают, что среднее увеличение частоты кадров при активации аппаратного ускорения посредством GPU составляет 2 fps. Однако следует отметить, что в тестировании принимали участие в том числе современные AAA-игры, включая Doom Eternal и Red Dead Redemption 2. В более старых играх разница в приросте кадров происходит более ощутимая.

Источник: GH.

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