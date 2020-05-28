Нужны ли виджеты в iOS 14? Концепт показал их преимущества
Это было бы круто!
Ключевым нововведением iOS 14 может стать поддержка полноценных виджетов на главном экране iPhone. Об этом стало известно из большой утечки из кода iOS 14, случившейся в начале 2020 года. Нужны ли виджеты на главном экране iPhone? Насколько удобными и полезными они будут? Свежий концепт от дизайнера Алексея Бондарева показал потенциальные преимущества виджетов на главном экране iPhone.
В своем концепте дизайнер показал возможную реализацию виджетов на основном экране iPhone. Концепт продемонстрировал, как могут выглядеть виджеты различных приложений. По задумке, виджеты находятся прямо рядом с иконками приложений на главном экране, позволяя получать подробную дополнительную информацию или доступ к некоторым функциям без необходимости запускать приложения.
Например, виджет приложения «Погода» представляет собой небольшую полоску, на которой отображаются сведения о местоположении пользователя и текущей погоде. Полоска виджета занимает ширину, равную трем стандартным иконкам приложений iPhone.
Как именно Apple реализует виджеты для iPhone в iOS 14 неизвестно. В выпущенной в сентябре 2019 года операционной системе iPadOS 13 компания добавила виджеты для главного экрана iPad. Предполагается, что виджеты аналогичного плана могут появиться и в iOS 14.
Источник: Dribble.
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