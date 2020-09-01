Nvidia представила видеокарты GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 — уже известны цены в России

Очень мощные и чрезвычайно дорогие.

Компания Nvidia официально представила видеокарты нового поколения. Речь идет о трех моделях — флагманской GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce 3070.

GeForce RTX 3090 является самой мощной современной видеокартой, которую можно будет приобрести в обычном магазине. Она оснащена 24 ГБ видеопамяти типа GDDR6X, располагает 384-битной шиной и выдает феноменальную производительность на уровне 69 TFLOPS. Пропускная способность равна 1 ТБ/с. RTX 3090 позволит играть в современны проекты в разрешении до 8K!

Стоимость референсной версии от Nvidia составит 1499 долларов. Старт продаж намечен на 24 сентября.

Для продвинутых геймеров также подойдет менее дорогая модель — GeForce RTX 3080. Она получила 10 ГБ видеопамяти типа GDDR6X, может похвастаться 320-битной шиной и пропускной способностью на уровне 760 Гбит/с. Утверждается, что GeForce RTX 3080 в два раза мощнее GeForce RTX 2080. Производительность равна 58 TFLOPS. Эта видеокарта обойдется в 699 долларов. Купить ее можно будет уже 17 сентября.

Наконец, GeForce RTX 3070 оценивается в 499 долларов. Она появится в магазинах в октябре. Она идеально впишется в среднебюджетную сборку для требовательного игрока. RTX 3070 оснащена 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6, имеет 256-битную шину и пропускную способность на уровне 512 Гбит/c. Nvidia сравнивает ее производительность с топовой видеокартой предыдущего поколения GeForce RTX 2080 Ti. В цифрах это 40 TFLOPS.

Цена GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 в России

Официальные цены для российского рынка уже объявлены. В России за GeForce RTX 3090 попросят 136 990 рублей. GeForce RTX 3080 будет стоить 63 490 рублей, а GeForce RTX 3070 — 45 490 рублей. Старт продаж у нас намечен на 6 октября.

Источник: AnandTech



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