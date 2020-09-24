Новости

NVIDIA заранее извинилась за RTX 3090

24 Сен, 2020

NVIDIA заранее извинилась за RTX 3090

Вернее, за их недостаточное количество.

Компания Nvidia принесла свои извинения за ограниченное количество предзаказов RTX 3090, которые стартовали сегодня утром.

Графический процессор стоимость $1500 построенный для экстремальных геймеров, поступил в продажу сегодня утром.

В своем блоге компания заранее извинилась за небольшое количество видеокарт: “Мы построили GeForce для уникальной группы пользователей, как и TITAN RTX до него, мы хотим извиниться, что поставки будут ограничены”.

RTX 3090

RTX 3090 создан для тех, кто связан с кинематографом, с созданием высококачественных видео или для 8К гейминга, конечно, при условии, что пользователь обладает 8к телевизором.

Правда производительность видеокарты возросла всего на 15% по сравнению с RTX 3080, а стоить она будет вдвое больше.

Правда ничто из этого не отпугнет покупателей, которые уже выстраиваются в очередь. Складывается впечатление, компания как будто боится, что от нее ждут большего, чем есть на самом деле?

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5,00 из 5, оценили: 1)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

Новинки Apple 2020

Новинки Xiaomi 2020