NVIDIA заранее извинилась за RTX 3090

Вернее, за их недостаточное количество.

Компания Nvidia принесла свои извинения за ограниченное количество предзаказов RTX 3090, которые стартовали сегодня утром.

Графический процессор стоимость $1500 построенный для экстремальных геймеров, поступил в продажу сегодня утром.

В своем блоге компания заранее извинилась за небольшое количество видеокарт: “Мы построили GeForce для уникальной группы пользователей, как и TITAN RTX до него, мы хотим извиниться, что поставки будут ограничены”.

RTX 3090 создан для тех, кто связан с кинематографом, с созданием высококачественных видео или для 8К гейминга, конечно, при условии, что пользователь обладает 8к телевизором.

Правда производительность видеокарты возросла всего на 15% по сравнению с RTX 3080, а стоить она будет вдвое больше.

Правда ничто из этого не отпугнет покупателей, которые уже выстраиваются в очередь. Складывается впечатление, компания как будто боится, что от нее ждут большего, чем есть на самом деле?

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