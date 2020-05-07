О чудо! В Gmail для iPhone появляется темная тема. Как включить?

Увы, не для всех.

Google славится медлительностью по обновлению своих приложений для iPhone. Тем не менее, компания все же ведет их разработку. С сегодняшнего дня владельцы iPhone стали сообщать, что анонсированная еще осенью 2019 года темная тема для почтового приложения Gmail стала доступна большему числу пользователей. Она становится доступна не всем, но у части пользователей получилось ее активировать.

О новом этапе распространения темной темы в Gmail для iPhone сообщили пользователи на ресурсе Reddit. По их словам, темная тема активируется в настройках учетной записи в разделе «Тема» или автоматически при включении общесистемного темного режима в настройках iPhone.

Если этого не происходит, необходимо выйти из учетной записи Gmail, перезапустить приложение и вновь войти в аккаунт. После этой операции темная тема может активироваться.

Поскольку на текущий момент темная тема доступна не всем пользователям, предполагается, что Google продолжает тестировать нововведение. Когда темный режим интерфейса станет доступен всем пользователям неизвестно. Google впервые анонсировала темную тему в Gmail для iPhone в сентябре 2019 года. С тех пор компания постепенно предоставляет пользователям доступ к темной теме.

Источник: Reddit.

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