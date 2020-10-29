О том, как благодаря 5Post мой заказ с Aliexpress так и не был доставлен

Все о сервисе Пятерочки.

Многие пользователи не рискуют связываться с Aliexpress из-за долгой доставки. Я пользуюсь услугами этого сайта на протяжении пяти лет и с уверенностью могу сказать, что все посылки так или иначе приходили ко мне. Недавно при заказе двух новых кабелей Joyroom сервис предложил мне воспользоваться услугами 5Post, указав, что так будет быстрее. Я решила рискнуть и выбрала доставку почтовой службой Пятёрочки. Если бы кто-нибудь только знал, что мои товары так и не дойдут до меня.

Я оформила заказ 7 сентября, после чего ориентировочной датой доставки стал период с 25 сентября по 1 октября. Я вздохнула с облегчением, потому что в доме перетерлись все айфоновские провода, а как вы понимаете, это целая проблема, которая требует срочного решения. На протяжении этих нескольких недель я отслеживала заказ через сайт Aliexpress и ничто не предвещало беды. Однако, когда наступило 5 октября, а новой информации о моем заказе не было, я зашла на сайт 5post, чтобы удостовериться, что все в порядке. Однако в статусе заказа высветилось слово “Проблема”. Не найдя ответа на вопрос, что это значит, я решила позвонить в службу поддержки.

Там мне сказали оставить обращение и перезвонить на следующий день. Cделано. Оператор ответил мне, что посылка найдена и через пару дней я могу забрать товары в ближайшей Пятерочке, продиктовав код, который придет на мобильный телефон. Подождала. Никакой смс-ки мне не пришло и тогда я подключила своего молодого человека с целью затерроризировать колл-центр.

На протяжении чуть больше двух недель мы совершили около пяти звонков, где нам всегда отвечали, что посылка в пути. И только вчера, оператор ответил, что жалоба дошла до склада. На складе ответили, что посылка утеряна и необходимо связаться с продавцом для возврата денежных средств.

После этого ответа мои нервы были на пределе. Я решила оставить гневный отзыв на одном из сайтов и заметила, что практически у всех пользователей случилась аналогичная ситуация со службой доставки 5Post. Вывод из этой истории стоит сделать один: Пятерочке еще долго предстоит работать над своим сервисом, а покупателям стоит остерегаться 5Post.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)