Объем iCloud может удвоиться при тех же суммах ежемесячной оплаты

Нашли в бета-версии iOS 15.5.

В iOS 15.5 release candidate мы обнаружили, что объем всех подписок iCloud удвоился, а суммы платежей за них остались прежними.

До iOS 15.5 в настройках iCloud были три тарифа: с хранилищем на 50 ГБ, 200 ГБ и 2 ТБ, а стало соответственно 100 ГБ, 400 ГБ и 4 ТБ. При этом суммы тарифных планов iCloud остались прежними.

На скриншоте ниже, сделанного с Айфона с установленной бета-версией iOS 15.5 видно, что подписка iCloud стала объемом 400 ГБ вместо прежних 200 ГБ.

Открытым остался один вопрос — удвоит ли Apple бесплатный объем хранилища iCloud до 10 ГБ (сейчас составляет 5 ГБ)? Если да, то это хорошая «плюшка» для владельцев Айфонов и Айпэдов.

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