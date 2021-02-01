Облачный сервис GeForce NOW теперь поддерживает компьютеры Mac M1

Поиграем в Cyberpunk 2077?

Apple представила устройства на базе фирменного чипа M1 несколько месяцев назад. Речь о Mac mini, 13-дюймовом MacBook Pro и MacBook Air.

Новинки классные и быстрые. M1 отличное решение. Однако с этим процессором работают не все программы. Некоторые привычные приложения недоступны.

Яркий пример – сервис GeForce NOW от Nvidia. Он позволяет играть в требовательные хиты на любом гаджете. Игры запускаются в облаке и транслируются в виде видеопотока, реагируя на команды пользователя.

GeForce NOW нормально функционирует на обычных Mac. Увы, с моделями на M1 были сложности. Официальный клиент службы стартовал через инструмент совместимости Rosetta 2. Что могло плохо влиять на производительность.

Теперь такой проблемы нет. Nvidia сообщила о выходе обновления GeForce Now 2.0.27. Апдейт включает в себя поддержку Mac M1. “Костыли” типа Rosetta 2 больше не понадобятся.

GeForce NOW – находка для геймеров, любящих технику Apple. Можно наслаждаться актуальными новинками вроде Assassin’s Creed: Valhalla или Cyberpunk 2077. Покупать консоль (либо переходить на Windows) не нужно.

Кто пробовал GeForce NOW? Поделитесь впечатлениями в комментариях.

Источник: imore.com

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