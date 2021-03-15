Облом, AirPods 3 не выйдут этой весной
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Количество слухов о третьем поколении AirPods зашкаливает. Разобраться в них непросто. Однако большинство намекают на скорый анонс наушников.
Ожидалось, что AirPods 3 представят 23 марта – в рамках весенней презентации Apple. Увы, дебют может состоятся гораздо позже.
Плохие вести принес Минг-Чи Куо, один из авторитетнейших аналитиков по теме Apple. Он заявил, что AirPods 3 еще не готовы.
Новые AirPods поступят в массовое производство не раньше 3 квартала 2021 года. Следовательно – весной они точно не появятся.
Ранее Куо говорил, что AirPods 3 выпустят в первой половине 2021. Теперь эксперт скорректировал прогноз, получив свежие данные из цепочки поставок.
Источник: 9to5mac.com
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