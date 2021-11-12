Обнаружен прототип iPhone 4 с отсылкой к iPhone 13 — его назвали Звездой Смерти

Вот как.

Давным-давно, еще до выпуска четвертого айфона в сети было обнаружен фото прототипа. Устройство получило прозвище Death Star (Звезда Смерти из Star Wars) из-за логотипа. Тогда прототипы iPhone были весьма необычными, они передавались партнерам, но их дизайн был не похож на то, что в итоге поступало в продажу.

Так вот, прототип iPhone 4 Death Star был забыт сотрудником Apple в баре. Впоследствии устройство оказалось в руках издания Gizmodo.



iPhone 4 Death Star это рабочий прототип, он работает на iOS 4. И внутри обнаружено упоминание различных торговых марок iPhone. Вплоть до iPhone 13! Да, у прототипа также другой дисплей (не Retina).

Кроме того, за лотком SIM-карты находятся специальные болты. В iPhone 4 они находятся снизу.

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