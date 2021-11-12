Обнаружен прототип iPhone 4 с отсылкой к iPhone 13 — его назвали Звездой Смерти
Вот как.
Давным-давно, еще до выпуска четвертого айфона в сети было обнаружен фото прототипа. Устройство получило прозвище Death Star (Звезда Смерти из Star Wars) из-за логотипа. Тогда прототипы iPhone были весьма необычными, они передавались партнерам, но их дизайн был не похож на то, что в итоге поступало в продажу.
Так вот, прототип iPhone 4 Death Star был забыт сотрудником Apple в баре. Впоследствии устройство оказалось в руках издания Gizmodo.
iPhone 4 Death Star это рабочий прототип, он работает на iOS 4. И внутри обнаружено упоминание различных торговых марок iPhone. Вплоть до iPhone 13! Да, у прототипа также другой дисплей (не Retina).
Кроме того, за лотком SIM-карты находятся специальные болты. В iPhone 4 они находятся снизу.
Полезно знать:
- iPhone 4S с Touch ID — удивительный прототип на фото
- Apple Watch Series 2 с 4G и в золотой расцветке — увы, но лишь прототип
- Фото прототипа Apple Watch Series 3 — планировалась поддержка умных ремешков
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.