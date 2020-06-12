Обнаружен способ элементарно убрать рекламу на YouTube

Это очень просто.

Пользователи ресурса Reddit обнаружили самый простой способ, позволяющий смотреть видео на YouTube без рекламы. Способ так сильно понравился сообществу Reddit, что пост с его описанием стал одним из самых популярных за неделю и был замечен ведущими зарубежными СМИ.

Для того, чтобы запустить любое видео на YouTube без рекламы, достаточно добавить добавить точку после «.com» в адресной строке в браузере.

Обычная ссылка на видео на YouTube:

https://www.yоutube.com/watch?v=2TMs2E6cms4

Версия ссылки на видео без рекламы:

https://www.youtube.com./watch?v=2TMs2E6cms4

Способ работает только на ПК, так как при изменении URL подобным образом на мобильных устройствах происходит автоматическое исправление ссылки. Помимо удаления рекламных роликов перед началом видео, добавление точки убирает рекламу в середине ролика.

Источник: Reddit.

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