Еще один злой Wi-Fi.

Мы уже писали о сети Wi-Fi, которая способна сломать ваш айфон. Но там все не так страшно. Перезагрузка, сброс настроек сети — и, вуаля, дорогостоящий кирпич вновь превращается в рабочий девайс. Но эта сеть хуже!

Запомните это название %secretclub%power. И никогда, ни при каких обстоятельствах не подключайтесь.

You can permanently disable any iOS device's WiFI by hosting a public WiFi named %secretclub%power

Resetting network settings is not guaranteed to restore functionality.#infosec #0day

— Carl Schou (@vm_call) July 4, 2021