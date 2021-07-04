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Обнаружена еще одна сеть Wi-Fi, которая ломает iPhone — перезагрузка не поможет

4 Июл, 2021

Обнаружена еще одна сеть Wi-Fi, которая ломает iPhone — перезагрузка не поможет

Еще один злой Wi-Fi.

Мы уже писали о сети Wi-Fi, которая способна сломать ваш айфон. Но там все не так страшно. Перезагрузка, сброс настроек сети — и, вуаля, дорогостоящий кирпич вновь превращается в рабочий девайс. Но эта сеть хуже!

Что разряжает батарею смартфона сильнее: 4G или Wi-Fi?

Запомните это название %secretclub%power. И никогда, ни при каких обстоятельствах не подключайтесь.

По словам Карл Шоу (Carl Schou), эксперта по безопасности, восстановить айфон будет крайне сложно. Перезагрузка не спасет, сброс настроек сети тоже. Единственный выход — муторная процедура сброса до заводских настроек.

Вероятно, что таких вот опасных и зловредных Wi-Fi сетей намного больше. Как только узнаем новые, дадим знать.

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