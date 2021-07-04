Обнаружена еще одна сеть Wi-Fi, которая ломает iPhone — перезагрузка не поможет

Еще один злой Wi-Fi.

Мы уже писали о сети Wi-Fi, которая способна сломать ваш айфон. Но там все не так страшно. Перезагрузка, сброс настроек сети — и, вуаля, дорогостоящий кирпич вновь превращается в рабочий девайс. Но эта сеть хуже!

Запомните это название %secretclub%power. И никогда, ни при каких обстоятельствах не подключайтесь.

You can permanently disable any iOS device's WiFI by hosting a public WiFi named %secretclub%power

Resetting network settings is not guaranteed to restore functionality.#infosec #0day — Carl Schou (@vm_call) July 4, 2021

По словам Карл Шоу (Carl Schou), эксперта по безопасности, восстановить айфон будет крайне сложно. Перезагрузка не спасет, сброс настроек сети тоже. Единственный выход — муторная процедура сброса до заводских настроек.

Вероятно, что таких вот опасных и зловредных Wi-Fi сетей намного больше. Как только узнаем новые, дадим знать.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)