Обнаружена опасная уязвимость AirDrop — под угрозой 1,5 миллиарда устройств Apple
Apple в курсе.
Из-за AirDrop большинство гаджетов с поддержкой этой функции в опасности. Обнаружена опасная уязвимость. О ней пишет Технический университет Дармштадта. Все дело в механизме взаимной аутентификации для сравнения номера телефона и электронной почты с записями в каталоге гаджета.
Если рядом находится некто, кто хочет заполучить данные с вашего устройства, ему достаточно оказаться рядом и быть подключенным к Wi-Fi. Включается процесс обнаружения и открывается обмен файлами с iPhone, iPad или ноутбуком/компьютером Mac.
Проблему обнаружили еще в 2019 году, тут же сообщив о ней Apple. Но дыра по-прежнему существует. Под угрозой 1,5 миллиарда человек с «яблочной» техникой. Как защититься? Просто отключить AirDrop.
Напомним, что AirDrop впервые появилась на OS X Lion и iOS 7.
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