Обнаружена опасная уязвимость AirDrop — под угрозой 1,5 миллиарда устройств Apple

Apple в курсе.

Из-за AirDrop большинство гаджетов с поддержкой этой функции в опасности. Обнаружена опасная уязвимость. О ней пишет Технический университет Дармштадта. Все дело в механизме взаимной аутентификации для сравнения номера телефона и электронной почты с записями в каталоге гаджета.

Если рядом находится некто, кто хочет заполучить данные с вашего устройства, ему достаточно оказаться рядом и быть подключенным к Wi-Fi. Включается процесс обнаружения и открывается обмен файлами с iPhone, iPad или ноутбуком/компьютером Mac.

Проблему обнаружили еще в 2019 году, тут же сообщив о ней Apple. Но дыра по-прежнему существует. Под угрозой 1,5 миллиарда человек с «яблочной» техникой. Как защититься? Просто отключить AirDrop.

Напомним, что AirDrop впервые появилась на OS X Lion и iOS 7.

Интересное:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)