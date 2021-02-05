Обновите браузер Chrome для Mac прямо сейчас

Хакеры нашли уязвимость в системе безопасности.

Google Chrome – один из самых популярных браузеров в мире. Он доступен не только на Windows, но и на Mac (а также iOS-устройствах).

“Яблочным” вариантом Chrome пользуются миллионы людей. Для них эта новость очень важна. Срочно обновите программу, медлить не стоит.

Требуется перейти на версию 88.0.4324.150. Убедитесь, что установлена именно данная сборка. Только она защитит компьютер от хакеров.

Chrome 88.0.4324.150 содержит эксплойт для уязвимости нулевого дня. Недавно эксперты обнаружили брешь в системе безопасности. С ее помощью злоумышленники совершили множество атак.

Без апдейта 88.0.4324.150 обозреватель останется беззащитен перед взломом. На благо преступникам служит баг в V8 – движке JavaScript, который разработала Google.

Речь об ошибке памяти, известной как “переполнение кучи”. Google узнала о проблеме еще 24 января. Специалисты постарались закрыть дыру максимально оперативно.

Источник: bgr.com

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)