И другими классными нововведениями.

Приложение «Сбербанк Онлайн» для iPhone и Android-смартфонов получило крупное обновление, в котором появилось несколько долгожданных нововведений. «Сбербанк Онлайн» обзавелся полноценной поддержкой темной темы интерфейса, получил переработанный экран карты и поддержку бесконтактной оплаты по QR-коду.

Темная тема интерфейса в приложении «Сбербанк Онлайн» работает вне зависимости от темной темы операционной системы. Для активации темного режима необходимо перейти в настройки профиля или нажать на три точки на главном экране приложения.

В обновленной версии приложения «Сбербанк Онлайн» стал доступен переработанный более удобный экран карты. Самые нужные кнопки стали крупнее и заметнее. Кроме этого, в приложении появилась опция быстрого скрытия любой дебетовой карты от сторонних глаз. Для этого необходимо смахнуть по карте влево.

Ключевое нововведение приложения «Сбербанк Онлайн» — поддержка бесконтактной оплаты посредством QR-кода вместо карты. Для того, чтобы воспользоваться функцией требуется создать в приложении «Сбербанк Онлайн» специальный QR-код — эта опция доступна на экране карты. После будет достаточно предоставлять этот QR-код продавцам в магазине для выполнения оплаты. Продавцы будут считывать код сканером для проведения платежа.

Источник: App Store.

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