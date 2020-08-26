Обновление Chrome ускорило загрузку страниц

Новая версия доступна для всех уже сейчас.

Новая версия браузера Google Chrome 85.0 ускорила загрузку веб-страниц и внесло изменения в работу некоторых функций. Установившие обновление Chrome пользователи могут ожидать повышения скорости загрузки страниц до 10%.

В Google подчеркнули, что ускорение происходит благодаря оптимизации кода браузера. В зависимости от сайта прирост в скорости варьируется от двух до десяти процентов.

Также в новой версии Google Chrome появилась опция, позволяющая сворачивать группы вкладок. Для того, чтобы сгруппировать вкладки необходимо нажать правой кнопкой на заголовок вкладки и выбрать пункт «Добавить вкладку в группу». В случае, если этой опции нет, ее требуется вручную включить, активировав параметр Tab Groups на странице управления флагами chrome://flags/.

В бета-версии Chrome, которая стала доступна для желающих вместе с запуском Chrome 85.0, появился троттлинг фоновых вкладок. Нововведение отвечает за то, что вкладки больше полностью не выгружаются из памяти. Вместо этого происходит снижение производительности для этих вкладок, что освобождает ресурсы компьютера.

Источник: TC.

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