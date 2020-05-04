Обновление iMessage. Apple намекнула на большое нововведение iOS 14

Долгожданная опция.

В iOS 14 могут произойти большие изменения в мессенджере iMessage. Согласно свежему патенту Apple, компания рассматривает возможность предоставления пользователям опции редактирования уже отправленных сообщений в iMessage по аналогии с другими популярными мессенджерами.

Патент указывает на планы Apple по добавлению компанией опции редактирования отправленных сообщений в iMessage. Для изменения сообщения будет необходимо зажать на нем для перехода в режим редактирования.

В патенте Apple отмечается, что отредактированные сообщения будут помечаться специальным значком. Это позволит получателям понять, что данное сообщение было изменено. Аналогичным образом функция редактирования сообщений работает и в других известных мессенджерах.

В обнародованном документе Apple не уточняется, когда компания планирует реализовать нововведение. Не исключено, что появление новой функции случится уже в iOS 14, анонс которой случится примерно через месяц.

Источник: AI.com.

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