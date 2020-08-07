Обновление «ВКонтакте» исправило вылеты на iOS 14

Ура!

Разработчики «ВКонтакте» обновили приложение для iPhone поддержкой iOS 14, устранив проблему с вылетами. Вышедшая 6 августа версия приложения «ВКонтакте» 6.9 стабильно работает на iPhone под управлением всех бета-версий iOS 14.

Проблемы с работой приложения «ВКонтакте» и многих других популярных приложений возникли у пользователей после установки iOS 14 beta 4. Приложения стали закрываться сразу после запуска. Перезагрузка и другие традиционные способы решения проблем с вылетом приложений не помогали устранить неполадки.

Некоторые разработчики поспешили выпустить обновления, в которых проблема с работой на iOS 14 была устранена. Разработчики «ВКонтакте» исправили эту проблему с обновлением 6.9, которое доступно для установки пользователям iPhone.

Также пользователи iPhone под управлением iOS 14 жалуются на вылеты некоторых приложения «Яндекса». Однако «Яндекс» пока не выпустил обновления, которые бы устранили популярную проблему.

Ранее Apple выпустила четвертую публичную бета-версию iOS 14 с исправлением обнаруженных ранее ошибок.

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