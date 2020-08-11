Обновление Windows 10 «прокачает» буфер обмена

Интересное нововведение.

В следующем обновлении Windows 10 с номером сборки 20185 появится специальная панель для работы с буфером обмена. С ее помощью пользователи смогут просматривать историю изменения буфера обмена, а также получать быстрый доступ ко вставке эмодзи, gif-анимаций и других типов контента.

Новая панель в Windows 10 будет содержать несколько вкладок. На них пользователям будут доступны возможности по быстрой вставке различного контента, например, эмодзи. При помощи строки поиска, расположенной в новом меню, пользователи смогут находить нужный контент для быстрой вставки.

Кроме этого, на панели будет отдельная вкладка с историей буфера обмена. В новом интерфейсе Windows 10 сможет храниться до 25 элементов, включая текст, изображения и HTML-код.

Отметим, что схожее меню для просмотра истории буфера обмена в Windows 10 есть и сейчас. Для его открытия необходимо нажать комбинацию клавиш Win + V.

Источник: TR.

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