Обновление Windows 10 с новыми иконками отложено. Новая дата выхода

Когда ждать?

Компания Microsoft выпустит майское техническое обновление Windows 10 (2004) только в конце месяца. Согласно новой информации от инсайдеров, компания запланировала запуск обновления до 26-28 мая.

Ранее сообщалось, что Microsoft выпустит майское обновление на следующей неделе. Однако компания отложила запуск по неназванным причинам. Теперь релиз обновления ожидается 26-28 мая. По словам обозревателя издания ZDNet Мэри Фоли, выход следующей сборки Windows 10 состоится в четверг, 28 мая.

Техническое майское обновление Windows 10 устранит ряд обнаруженных ранее ошибок, в том числе связанных с системой безопасности. Апдейт повысит производительность, внесет улучшения в голосовой помощник Cortana и улучшит поддержку нескольких мониторов. Также важное заметное изменение ждет пользователей браузера Google Chrome. С запуском майского обновления разработчики Microsoft устранят назойливый баг, из-за которого оповещения из Chrome не отображались в «Центре уведомлений» Windows.

Кроме этого, в майском обновлении появится ряд новых иконок, переработанных в новом стиле Windows 10 Fluent Design.

Источник: WL.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: