Обновленная иконка Apple Music намекает на дизайн iOS 15
Очень интересно.
Apple тщательно хранит секреты. Особенно о будущих продуктах – вроде iOS 15. Как система изменится внешне? Неизвестно.
Обычно тайны Apple раскрывают инсайдеры. Но иногда это делает сама Apple. Нечаянно.
Так получилось с приложением Apple Music for Artists. Оно обновилось и обзавелось новой иконкой. Взгляните.
Значок стал более простым и объемным. Появился рельеф. Кроме того, Apple отказалась от разноцветного фона.
Нечто похожее случилось с App Store Connect – в октябре 2020. Иконка программы близка по стилю к Apple Music for Artists.
Не исключено, что iOS 15 ждет судьба macOS Big Sur. В ней Apple переделала все значки. В macOS Catalina они были другими.
Что скажете о такой iOS 15?
Источник: macrumors.com
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