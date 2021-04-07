Обновленная иконка Apple Music намекает на дизайн iOS 15

Очень интересно.

Apple тщательно хранит секреты. Особенно о будущих продуктах – вроде iOS 15. Как система изменится внешне? Неизвестно.

Обычно тайны Apple раскрывают инсайдеры. Но иногда это делает сама Apple. Нечаянно.

Так получилось с приложением Apple Music for Artists. Оно обновилось и обзавелось новой иконкой. Взгляните.

Значок стал более простым и объемным. Появился рельеф. Кроме того, Apple отказалась от разноцветного фона.

Нечто похожее случилось с App Store Connect – в октябре 2020. Иконка программы близка по стилю к Apple Music for Artists.

Не исключено, что iOS 15 ждет судьба macOS Big Sur. В ней Apple переделала все значки. В macOS Catalina они были другими.

Что скажете о такой iOS 15?

Источник: macrumors.com

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