Обновленная версия культово Nokia 6310 уже в России
Культовый телефон вернулся.
Помните Nokia 6310 из начала 2000-х? Такая трубка тогда пользовался огромной популярностью. С ней ходили многие. Так вот, HMD Global (нынешний владелец бренда Nokia) вернул устройство в строй в виде ремейка. В России девайс уже продается.
Сколько стоит? Всего то 4500 рублей. А на этапе предзаказа, так и вовсе, 4000 рублей.
Ждали его 20 лет? Ну вот, дождались. Гаджет предлагается в черном и зеленом цвете.
Чем может похвастаться?
- 2,8-дюймовым TFT-дисплеем.
- Пластиковым корпусом.
- Процессором Unisoc 6531F.
- 8 МБ.
- 16 МБ.
- VGA-камерой со светодиодной вспышкой.
- Аккумулятором на 1150 мА*ч.
- Работает в сетях 2G (Edge).
В общем, просто звонилка. Но сколько стиля.
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