Обновленная версия культово Nokia 6310 уже в России

Культовый телефон вернулся.

Помните Nokia 6310 из начала 2000-х? Такая трубка тогда пользовался огромной популярностью. С ней ходили многие. Так вот, HMD Global (нынешний владелец бренда Nokia) вернул устройство в строй в виде ремейка. В России девайс уже продается.

Сколько стоит? Всего то 4500 рублей. А на этапе предзаказа, так и вовсе, 4000 рублей.

Ждали его 20 лет? Ну вот, дождались. Гаджет предлагается в черном и зеленом цвете.

Чем может похвастаться?

2,8-дюймовым TFT-дисплеем.

Пластиковым корпусом.

Процессором Unisoc 6531F.

8 МБ.

16 МБ.

VGA-камерой со светодиодной вспышкой.

Аккумулятором на 1150 мА*ч.

Работает в сетях 2G (Edge).

В общем, просто звонилка. Но сколько стиля.

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