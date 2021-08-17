Новости

Обновленная версия культово Nokia 6310 уже в России

17 Авг, 2021

Обновленная версия культово Nokia 6310 уже в России

Культовый телефон вернулся.

Помните Nokia 6310 из начала 2000-х? Такая трубка тогда пользовался огромной популярностью. С ней ходили многие. Так вот, HMD Global (нынешний владелец бренда Nokia) вернул устройство в строй в виде ремейка. В России девайс уже продается.

Сколько стоит? Всего то 4500 рублей. А на этапе предзаказа, так и вовсе, 4000 рублей.

Ждали его 20 лет? Ну вот, дождались. Гаджет предлагается в черном и зеленом цвете.

Чем может похвастаться?

  • 2,8-дюймовым TFT-дисплеем.
  • Пластиковым корпусом.
  • Процессором Unisoc 6531F.
  • 8 МБ.
  • 16 МБ.
  • VGA-камерой со светодиодной вспышкой.
  • Аккумулятором на 1150 мА*ч.
  • Работает в сетях 2G (Edge).

В общем, просто звонилка. Но сколько стиля.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий