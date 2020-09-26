Обновлённые Apple AirPods переключаются между устройствами автоматически

Снова стало ещё удобнее, чем раньше.

Пользователи по всему миру делятся впечатлениями о новой прошивке для PowerBeats Pro. Теперь наушники будут самостоятельно переключаться между вашими iPhone и iPad. Если вы закончили телефонный разговор на iPhone и продолжаете смотреть свой любимый сериал на iPad, то будете слушать голоса актёров сразу, без любых действий с вашей стороны.

Чтобы начать радоваться таким нововведениям вам нужно обновить ваши iPad и iPhone до 14-ых версий прошивок, убедиться, что эти устройства работают на одном iCloud. И просто ждите обновления для наушников, сегодня (26 сентября 2020) новые сборки прошивок начали получать пользователи наушников от компании Beats. Это обновление коснётся AirPods Pro, AirPods 2-ого поколения, а также устройств от Beats: PowerBeats, PowerBeats Pro и PowerBeats Solo Pro. Это подтверждается официальным релизом iOS 14 на сайте производителя.

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