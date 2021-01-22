Обновлённый Huawei Nova 7 SE 5G (LOHAS Edition): характеристики, цена и выход в России
Небольшое, но изменение.
Huawei продолжает выпускать вариации на свой Nova 7 SE 5G. Представлена новая версия – LOHAS Edition. В этой статье вы узнаете: характеристики, цену и дату появления в магазинах. Поехали!
Дизайн не претерпел изменений по отношению к предыдущей вариации 7-й Новы СЕ – Vitality Edition. Передняя панель также занята IPS-экраном в 6,5″ (2400х1080) с отверстием для камеры.
Задняя стеклянная часть бывает 4 цветов: чёрная, серебристая, зелёная и фиолетовая.
Отличие от предыдущей версии, выпущенной осенью 2020, – процессор. Теперь это Kirin 820E (упрощённый 820-й) – поддержка 5G, 7Нм, 6 ядер до 1,84Ггц. Осеняя версия была с китайским Dimensity 800U. В остальном это тот же смарт:
- Память бывает только 8/128, что уже звучит отлично. К тому же можно использовать флешку.
- За графику отвечает Mali-G57.
- Сзади 4 камеры: 48 МП, широкий на 8МП, макро и глубинный датчик по 2МП.
- Селфи-модуль на 16МП.
- АКБ на 4000 мАч поддерживает подпитку на 40Вт через Type-C.
- Wi-Fi5, Bluetooth 5.1.
- 2 сим.
- 3,5 мм для наушников.
- Бесконтактные платежи отсутствуют.
Цена в Китае назначена около 26000 руб, если перевести в рубли. У нас цена будет немного выше – около 29000 руб.
В продаже стартуют 23 января 2021 в Китае. В Россию приедет в феврале, но на Я.Маркете появится раньше начала официальных продаж. Всем лайк!
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.