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Обновлённый Huawei Nova 7 SE 5G (LOHAS Edition): характеристики, цена и выход в России

22 Янв, 2021

Обновлённый Huawei Nova 7 SE 5G (LOHAS Edition): характеристики, цена и выход в России

Небольшое, но изменение.

Huawei продолжает выпускать вариации на свой Nova 7 SE 5G. Представлена новая версия – LOHAS Edition. В этой статье вы узнаете: характеристики, цену и дату появления в магазинах. Поехали!

Дизайн не претерпел изменений по отношению к предыдущей вариации 7-й Новы СЕ – Vitality Edition. Передняя панель также занята IPS-экраном в 6,5″ (2400х1080) с отверстием для камеры.

Задняя стеклянная часть бывает 4 цветов: чёрная, серебристая, зелёная и фиолетовая.

Huawei Nova 7 SE 5G LOHAS Edition

Отличие от предыдущей версии, выпущенной осенью 2020, – процессор. Теперь это Kirin 820E (упрощённый 820-й) – поддержка 5G, 7Нм, 6 ядер до 1,84Ггц. Осеняя версия была с китайским Dimensity 800U. В остальном это тот же смарт:

  • Память бывает только 8/128, что уже звучит отлично. К тому же можно использовать флешку.
  • За графику отвечает Mali-G57.
  • Сзади 4 камеры: 48 МП, широкий на 8МП, макро и глубинный датчик по 2МП.
  • Селфи-модуль на 16МП.
  • АКБ на 4000 мАч поддерживает подпитку на 40Вт через Type-C.
  • Wi-Fi5, Bluetooth 5.1.
  • 2 сим.
  • 3,5 мм для наушников.
  • Бесконтактные платежи отсутствуют.

Цена в Китае назначена около 26000 руб, если перевести в рубли. У нас цена будет немного выше – около 29000 руб.

В продаже стартуют 23 января 2021 в Китае. В Россию приедет в феврале, но на Я.Маркете появится раньше начала официальных продаж. Всем лайк!

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