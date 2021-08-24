Обязательная установка российского ПО на iPhone? Apple нашла способ обойти закон!

Эксперты считают, что Apple это не касается.

Сообщается, что при активации новых iPhone iOS попросту не позволяет предустановить российские приложения и выдает некую ошибку. Такие сообщения появляются все чаще. Вдобавок от установки отечественного ПО можно попросту отказаться, нажав на крестик отмены сверху.

Об этом пишут многие владельцы свежих айфонов. К тому же, заменить поисковик по умолчанию на российский возможности в iOS также нет.

Минцифры в курсе этой проблемы. Переговоры с купертиновцами ведутся. Но, по словам экспертов и юристов, возможность выбора не нарушает законодательства, так что крестик сверху находится на дисплее вполне на законных основаниях. И вряд ли его оттуда уберут.

Что до технических проблем при выборе, то этот баг наверняка исправят.

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