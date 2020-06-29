Обязательное «тихое» обновление замедлило Windows 10

Пользователи заметили.

Пользователи сообщили о замедлении загрузки компьютеров после установки последнего обновления Windows 10 KB4559309. Согласно отзывам, обновление может приводить к ряду проблему, в том числе снижению общей производительности.

Обновление KB4559309 устанавливается на компьютеры пользователей автоматически. В нем реализованы незначительные улучшения и добавлена обновленная версия браузера Microsoft Edge на основе движка Chromium. Прежде новую версию браузера пользователи должны были устанавливать вручную, загружая из Microsoft Store.

Установка обновления привела к тому, что на некоторых компьютерах стали проявляться проблемы. Пользователи сообщают о медленной загрузке компьютеров, появление задержек при запуске программ и снижение производительности в играх. Кроме этого, часть пользователей смогли загрузить свои компьютеры после установки обновления только в безопасном режиме.

Для того, чтобы устранить неполадки необходимо удалить обновление KB4559309 в «Центре обновления Windows». Другие способы решения проблемы на текущий момент не обнаружены.

Отметим, что трудности с работой Windows 10 после установки последнего обновления наблюдаются у относительно небольшого числа пользователей.

Источник: WL.

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