Обзор Apple Watch SE: стоит ли экономить или лучше взять Series 6?

Обзор Apple Watch SE и сравнение с Series 6.



15 сентября 2020 Apple представила новые Watch Series 6 и Watch SE. Разница в цене существенная, но стоит ли брать SE или лучше доплатить за 6-ую серию? Ответы в нашем обзоре. Поехали!

Сразу скажу о главных отличиях SE от Series 6:

Цена – разница за 40/44 мм по 12000 руб.

Series 6 умеет измерять уровень кислорода, SE – нет.

Постоянно горящий экран у 6-ых, SE такого лишён.

У 6-ой серии есть тёмно-синий цвет корпуса.

Разница в процессоре – у SE проц от Series 5 (S5), в 6-ых – процессор S6.

Цены на SE 40/44 мм – 24990/27490 руб за штучку. Доступные цвета: чёрный, серый и розовый.

Стоит сказать, что переход с Series 4/5 не будет ощущаться каким-то прорывом. Рамки тоньше не стали, корпус по толщине не изменился. А вот обновление модели после 1/2/3-их Вотчей – будет для вас событием.

Экран пробуждается очень быстро – стоит вам немного повернуть запястье, будто вы хотите узнать который час, и подсветка уже включилась. Также экран можно зажечь, повернув цифровую корону. Но мне больше нравится, когда экран горит всё время. Ведь классические часы всегда показывают время и нам это привычно.

Яркости хватит и в летний солнечный день. Циферблат всегда отлично читается. Кстати, дизайна циферблатов легко кастомизируется, подберёте под одежду или событие.

Работа приложений. Всё работает быстро и точно. Но новый процессор в Series 6 загружает большие данные быстрее (например: погоду или новости), но вы этого не заметите. Потому что это всё равно быстро, разница видна только если сравнивать одновременную загрузку.

Внешний вид. Я уже говорил, что цвета корпуса 3: серо-космический, просто серый и розовый. У 6-ой серии есть ещё один цвет. Но это ничего, доступные классические цвета смотрятся отлично. А если вам хочется разнообразия, то вам помогут сотни различных ремешков в магазинах. Оригинальные ремешки стоят немало, но есть и другие производители, а также любовь России – Алиэкспресс.

Кстати, вместе с Series 6 и SE появился и новый тянущийся ремешок – Solo Loop. Он без застёжек и выбирается по размеру, не забудьте измерить своё запястье перед заказом, не стоит угадывать.

E-Sim. К сожалению, в Россию не поставляются часы с LTE. А так можно было бы использовать часы вместо телефона и вообще без него. Такие можно найти на Я.Маркете, но цены сильно выше.

Здоровье и падения. Apple Watch SE будут регулярно измерять ваш пульс, фиксировать показания и сообщать о резких изменениях. А если обладатель часов упал и некоторое время летит без движения, то часы предложат связаться со 112, а если действие не отменить, то они это действительно сделают. Отправят им сообщение с GPS-координатами.

Ещё часы отслеживают уровень шума, а когда посчитают его опасным для вас, то сообщат об этом. Но функция часто сбоит на детский шум и другие бытовые звуки.

Фитнес и активность. У Apple получилось сделать самый лучший фитнес-помощник на запястье. Они советуют провести разминку, если вы долгое время напряжённо работаете в одном и том же положении (например: за компьютером). Ещё они могут распознать более 40 разнообразных упражнений, даже йогу. Они делают это автоматически, если вы не подтвердите это сами. Вообще первое время они будут спрашивать: ходите ли вы сейчас, делаете то или иное управление и так далее. А когда запомнят все ваши активности, то просто будут автоматически фиксировать ваши успехи.

А успехи отслеживаются кругами активности – очень информативно. Ставите цель, а система подсчитывает ваши результаты и завершает круги. Например: количество шагов.

Сон. Если не снимать часы на ночь, они будут контролировать фазы вашего сна и сердцебиение в них. Но у меня возникает один вопрос: если не снимать часы на ночь, то когда их заряжать? Днём? Это будет не очень хорошими решением, ведь именно днём нам нужны эти часы для упрощения жизни и меньших отвлечений на телефон.

Часы работают на самой последней watchOS 7.1, которое добавляет возможность делать ЭКГ силами ваших Apple Watch. А скоро можно будет обновиться до версии 7.2. В ней особое внимание уделено кардио-нагрузкам.

Время работы. Apple заявляет 18 часов при средней активности пользователя. Нам удалось проходить с ними и целые сутки. Думаю, это благодаря экрану, который горит не всё время. Кстати, сутки были с контролем сна на протяжении всей ночи. Вообще 6 и SE при активностях теряют проценты почти одинаково, но у последних не горит экран весь день, что и помогает им дотянуть до ночи, а то и до утра.

Недавно я уже разбирал вопрос: «Какие Apple Watch взять в 2020-ом?», рекомендую к прочтению. Но в этой статье совсем другое дело, здесь мы пытаемся понять, переплатить нам 12000 руб или нет.

Вывод: это отличные часы. Они проигрывают 6-ой Серии из-за гаснущего экрана и отсутствия измерителя кислорода в крови. Но разве эту разницу можно оценить в 12000 руб? Вот и я не знаю.

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