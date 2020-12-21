Обзор Айфон 6: стоит ли покупать в 2021, сравнение с iPhone 8, реальный отзыв

Очень полезное сравнение.

До сих пор в России самым популярным Айфоном остаётся 6-ка. И не удивительно: выглядит современно, а работает хорошо. Но как насчёт 2021? Годится ли он сейчас? Сравниваем с iPhone 8. Поехали!

Ну начнём с размеров. Сравнивать 6 и 8 между собой смысла нет, хотя разница между ними всё же имеется: вес у 8-ки больше почти на 10 г, а толщина отличается на полмиллиметра (это из-за стекла и более выпирающей камеры). Но я хотел сказать не об этом, а про ощущения в руках. Держать эти оба телефона приятно и удобно. А благодаря почти идентичному дизайну отличить 6 и 8 очень сложно, особенно в чехле. За это и любят iPhone 6, ведь он выглядит совершенно так же, как и более свежие 7, 8 и SE 2020. А стоит уже совсем немного. Главное по корпусу заключается во влагозащите, здесь 8-ка вырывается вперёд.

Дисплеи не отличаются по диагонали (4,7″) и по разрешению (1334×750), но разница в изображении есть. И она связана с теплотой оттенков в 8-ки. Думаю, это из-за возможности использовать TrueTone. То есть более тёплый щадящий режим для глаз, картинка с ним желтеет. Но эта разница видна только, если положить два телефона рядом (фото ниже покажет разницу). Да, никаких Амолед не было в этих моделях – старый добрый IPS.

Звук. Он почти одинаковый у обоих Айфонов. 8-й получше благодаря тому, что музыка играет и через слуховой динамик. Но качество это особо не меняет, играет плоско. У 6-го есть козырь – это 3,5 мм выход для наушников.

Кстати, для сравнения включил ту же самую песню через Apple Music на Samsung Galaxy S9. Корейцы выигрывают по качеству звука, но опять же в рамках этих пищалок, но громкость плюс-минус равная.

Начинка. Здесь ничего неожиданного, iPhone 8 лучше, чем 6-ка, абсолютно во всём: процессор A11 против A8, Bluetooth 5 против 4-го, Wi-Fi 2,4/5 Ггц вместо просто 2,4. Памяти было 16/32/64 ГБ, а 8-ки стало 64/128 и 256 ГБ.

Прошивки. На 6 Айфон прошивки перестали прилетать c 2019 (iOS 13), что и так ооочень долго, учитывая выпуск в 2014. iPhone 8 пока продолжает получать обновления и будет это делать до 2022, в том числе iOS 15 и iOS 16. Напомню, что 8-й телефон был представлен в 2017.

Камеры. iPhone 6 до сих снимает получше многих дешёвых китайцев, он всё-таки был топом, хоть и давно. Он снимает немного хуже 8-ки, но лишь немного. Из программных отличий: съёмка видео в 4К и замедленное видео 720p вместо 1080p. Негусто, да? В цифрах камеры отличаются так: 16 МП против 8, селфи-камера выросла с 1,2 МП до 8. И вот в селфи разница очень большая. Ниже примеры фото с основной камеры, но лучше посмотрите оригиналы.

Зарядка. Работают оба телефона мало, АКБ почти неизменны. Единственный рост – появление медленной зарядки по беспроводу.

Общее удобство. Если тактильных изменений минимум, то в качестве и скорости работы всё ясно. А ещё нормальный вибрик в 8-ом, хотя и 6-ке он не жужжащий, но разница большая. Скорость разблокировки по пальцу тоже отличается разительно. Но вот зато звонки так же хороши – Эппл есть Эппл.

Кстати, я разбирал стоит ли покупать в 20/21: iPhone 8/SE 2020 и Samsung Galaxy S9. Советую к прочтению, между собой я их тоже сравнивал (в обзоре на S9).

Цены. Сам Айфон 6 придётся покупать б/у или восстановленный. Я бы советовал именно б/у, потому что реф может быть очень плохого качества и удовольствия от iPhone вы не получите вообще. На Авито можно найти неплохой аппарат за 4000-5000 руб. Запчасти: АКБ стоит около 500 руб, а с заменой 1500-2000; за дисплей просят 1000-1500, а для замены придётся добавить ещё около 2000 руб. Так что всё очень даже бюджетно, особенно если ремонтировать самостоятельно.

Кстати, вот материал о покупке Айфона на Авито. Ну, и раз уж заговорили про Авито, то вот статья о покупке AirPods на этой онлайн-площадке. Очень рекомендую.

Вывод. Хорош ли до сих пор iPhone 6? Ещё как! Как же им удобно пользоваться: в руках – удобно, а в кармане вообще не ощущается. И работает отлично, хорошо снимает и даже обладает современной прошивкой (хоть и не топовой). Меняйте АКБ по мере её погибели да и всё. Это удачный телефон, и он будет работать ещё долго. Сильно ли он проигрывает 8-у Айфону? Я бы не сказал. Понятно, что 2 года разницы для смартов – вечность. Но ведь 8-ка – это развитие iPhone 6, так что разница не настолько огромна. Мы ведь не с iPhone X сравниваем, хотя год у него и 8-ки – один. Всем лайк!

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